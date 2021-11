La mamma di Soleil chiede scusa a Raffaella Fico

Raffaella Fico ha confermato che trascinerà Soleil Sorge in tribunale, per quel "bye bitc*" che l'ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha osato rivolgerle sotto l'inflessibile occhio delle telecamere.

Guerra o pace?

Se Soleil è ancora in casa, è sua madre Wendy Kay, vista al suo fianco in Pechino Express, a prendere oggi parola. Intervistata da Novella 2000, Wendy ha provato a chiarire il malinteso con Raffaella Fico, chiedendo a quest'ultima di mettere da parte l'ascia di guerra. "Bitc* in America viene usato tra amiche, non è un insulto. Vuol dire cagna”, ha provato a spiegare la mamma di Soleil. “Bisogna essere anche ironici”, ha sottolineato la signora Kay, prima di porgere la mano all'ex di Mario Balotelli: “Chiedo scusa a Raffaella Fico e spero che si metta fine a tutto questo”.

Peccato che l'ex gieffina abbia già fatto partire la querela, come annunciato ieri. Spetterà ora alla giustizia italiana decidere se ci sono gli estremi per una causa per diffamazione.

Soleil e Alex, è crisi?

Nel dubbio all'interno della casa del GF Vip sono sorti i primi attriti tra Soleil e Alex Belli, con quest'ultimo che avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti dell'ex di Uomini e Donne dopo aver rivisto sua moglie Delia Duran: "È un bravissimo ragazzo, lo adoro. Non è che lo critico anzi, è una persona che mi piace tantissimo ma non è per niente il mio tipo di uomo”, ha precisato Soleil, prima di soffermarsi sul cambio di passo intrapreso da Alex: "Ha iniziato a criticare qualunque mio aspetto fisico, difetti e cose che sono spontanee mie. Non mi è piaciuto che lui abbia iniziato a elencare tutte queste cose dicendo: ‘Ma figurati se io posso mai innamorarmi di una persona così’. Sempre in maniera scherzosa ma lo ha fatto di continuo. A un certo punto mi chiedo perché hai bisogno di sminuirmi per far passare che non c’è interesse”.