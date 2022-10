Gf Vip, Sara Manfuso: "Ho subito violenza sessuale", ma un video mostra una verità diversa

Le dichiarazioni di Sara Manfuso hanno scosso la diretta di ieri sera. L'ormai ex gieffina ha infatti dichiarato di aver subito una violenza sessuale. "C'è stato un episodio in cui ero in cucina con un uomo (Giovanni Ciacci) che mi ha toccato il c*lo e mi ha detto "Simuliamo una violenza sessuale" - ha raccontato Sara Manfuso in diretta - e io ho riso per imbarazzo ma ero scioccata e nessuno ha fatto qualcosa per me, nessuno mi ha chiamata in confessionale e tutti di voi conoscevano la mia storia". Queste parole hanno fatto arrabbiare sia Ciacci sia Alfonso Signorini che ha concluso il blocco dedicato alla fuga della casa con la cacciata di Manfuso dallo studio.

Il popolo del web, sempre molto attivo e con una grande memoria, ha iniziato a ricondividere, soprattutto su Twitter, lo spezzone di video in cui è stato ripreso il momento raccontato da Sara. Molti hanno sottolineato come sia diverso ciò che si vede da ciò che Manfuso ha raccontato.

Nel video si sentono i due parlare. "Non ti volevo toccare il culo" dice Ciacci e Manfuso risposnde: "Eh adesso guarda Giovanni io urlerò: 'Mi ha toccato il culo'" "Facciamo una violenza sessuale?" chiede Ciacci e Sara specifica: "simuliamo dai". "Scusami ma mi ci è andata proprio la mano, tuo marito tanto spero non sia geloso di me" aggiunge il costumista. "Ma no, poi usciti di qui faremo una grande cena tutti insieme" lo rassicura Sara. La scena si conclude con il "Certo amore" di Giovanni.