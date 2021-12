Gf Vip, Manila in lacrime per colpa di Clarissa Selassiè: Lorenzo Amoruso furioso

La puntata di ieri sera è stata molto accesa, per Manila Nazzaro però è stata particolarmente difficile anche perché è arrivata dall'esterno un'accusa abbastanza pesante e che non si sarebbe mai aspettata.

Clarissa Selassiè dallo studio l'ha accusata di essere la concorrente "più falsa di tutte le edizioni", ma prima di dichiararlo direttamente a Manila, Clarissa lo aveva scritto su Instagram e Signorini è partito proprio da quelle storie sui social. La discussione si è fatta sempre più accesa e Manila ha cercato di sembrare il più tranquilla possibile, ma non appena il collegamento viene interrotto la ex Miss Italia è scoppiata a piangere.

Per Nazzaro è stato come un fallimento, non è riuscita ad arrivare a casa per come avrebbe voluto, ma dai coinquilini è arrivato grande supporto, Soleil in particolare le ha detto: "Non puoi permetterti nemmeno di piangere. Non farti toccare da queste parole, Clarissa ha fatto solo una figura di merda. Era totalmente fuori luogo". Lorenzo Amoruso, compagno di Manila, sui social ha detto la sua e ha attaccato a sua volta Clarissa definendola "piccola".

Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect.