Manila Nazzaro, la bomba su Caterina Balivo al provino del Gf: il video inedito

Il Grande Fratello vede e sa tutto dei suoi inquilini, anche prima che questi varchino la famosa porta rossa di Cinecittà. Per entrare a far parte del cast i 'vipponi' vengono interrogati a dovere dagli autori, che li mettono a nudo prima di mandarli in pasto alle spietate dinamiche del reality.

Impossibile nascondere vizi e virtù, ma anche veleni e antipatie che serpeggiano tra 'colleghi'. Così, alla domanda 'Chi non vorresti mai trovare nella Casa?', Manila Nazzaro - nel cast di questa edizione - ha risposto senza pensarci un attimo. "Chi non vorrei mai trovare dentro Casa? Caterina Balivo" ha detto l'ex Miss Italia, spiegando: "E va beh, simpatie e antipatie ci sono".

Rivali a Miss Italia

Un'antipatia, quella di Manila Nazzaro nei confronti di Caterina Balivo - chissà se contraccambiata - che potrebbe avere radici profonde. Le due, infatti, sono state protagoniste della stessa edizione di Miss Italia, nel 1999. Entrambe aspiranti reginette, è stata Manila a conquistare corona e scettro mentre Caterina, allora diciannovenne, si è dovuta accontentare del terzo posto. "Durante il concorso non abbiamo mai legato" aveva fatto sapere qualche tempo fa l'ex Miss Italia, ricordando le loro diverse aspirazioni: "Io sognavo di diventare una conduttrice mentre lei voleva fare la giornalista". Le cose sono andate diversamente: "Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto - aveva detto ancora la Nazzaro - Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata".

Il video del provino