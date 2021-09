Gf Vip, chi è Manila Nazzaro: la carriera, l'amore per Lorenzo Amoruso e il dolore dell'aborto

Manila Nazzaro è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. La ex Miss Italia ha avuto modo di farsi conoscere recentemente partecipando a Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso. Scopriamo nel dattaglio chi è.

Gf Vip: chi è Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è nata a Foggia il 10 Ottobre 1977, dopo aver deciso di frequentare medicina ha deciso di cambiare percorso per diventare una modella. La famiglia l'ha fin da subito appoggiata. Nel 1999 è diventata Miss Italia, questo traguardo le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo, ha deciso di studiare recitazione e muove i primi passi in teatro. Oltre alla tv ha una passione anche per la radio dove è tutt'ora speaker.

Nel 2020 ha partecipato a Temptation Island con Lorenzo Amoruso, i due dopo alcune liti e incomprensioni sono usciti insieme e il loro amore è proseguito, tanto che Insieme al suo compagno Lorenzo ha inoltre partecipato a Temptation Island 2020.

Gf Vip: gli amori, i dolori e le gioie di Manila Nazzaro

Manila e Lorenzo sono molto felici e come spesso ha ripetuto Manila aspetta solo la proposta di matrimonio. Dopo aver firmato le carte del divorzio con l'ex marito Francesco Cozza, dopo una separazione molto travagliata che si è conclusa pochi mesi fa, il 27 maggio, adesso è finalmente libera: "Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un'altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire l'ascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l'inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo", ha raccontato la conduttrice in un’intervista, senza fare mistero del desiderio di ricevere adesso la fatidica proposta dal compagno. "Ogni volta che si parlava di matrimonio, lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’. E così ci siamo concentrati sulla casa. Ora però mi aspetto la proposta vera!".

Manila ha tre figli: Francesco, Pio e Nicolas. Nazzaro però ha vissuto un grande dolore, ma al suo fianco c'era Lorenzo Amoruso che ha condiviso con lei la perdita del loro bambino a causa di un aborto. È stata lei stessa a raccontarlo su Instagram a fine 2020:“