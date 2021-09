Gf Vip: Manila Nazzaro finisce in sauna con Gianmaria, ex di Belen

(Nel video in alto, Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi)

Confidenze inaspettate dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Mentre i concorrenti si stanno conoscendo in queste prime ore di convivenza forzata, Manila Nazzaro, conduttrice, e Gianmaria Antinolfi, imprenditore ed ex di Belen Rodriguez, scoprono di essere una piacevole scoperta l'uno per l'altra.

Momenti di confidenze

Tutto accade durante un momento di relax in sauna, quando i due chiacchierano della prima puntata del reality di Canale 5, andata in onda lo scorso lunedì, e si trovano concordi sul fatto che in troppi hanno giudicato l'imprenditore prima che lui si potesse far conoscere davvero. L'ex Miss Italia ammette di essersi ricreduta sul conto dell'uomo. A lui, infatti, esprime la sua impressione dicendogli che, ora che lo sta conoscendo meglio, lo reputa proprio una bella persona, dice infatti: "Sei stata una bellissima scoperta, sei proprio un ragazzo di cuore", gli confida.

Gianmaria spiega a Manila di essere rimasto offeso rispetto ad un commento ricevuto in diretta da Adriana Volpe: l'opinionista lo ha giudicato superficiale poiché, durante la videoclip di presentazione, avrebbe fatto "la lista delle sue donne", ovvero dei suoi flirt famosi. "Adesso ti sto conoscendo meglio - dice Manila - Di te pensavo fossi il personaggio più vuoto, quello che avrebbe potuto dare meno, anche perché non hai esperienza nel mondo dello spettacolo. In due giorni sembra che stiamo qui da una vita, ci parliamo come se fossimo amici da vent'anni".

La vita privata di Gianmaria e di Manila

Antinolfi, 36 anni, si sta facendo conoscere dal pubblico proprio grazie all'esperienza al Grande Fratello Vip. Nei mesi scorsi è finito al centro della cronaca rosa proprio in virtù di love story con alcune donne dello showbiz, da Belen a Dayane Mello fino a Soleil Sorgé, anch'essa concorrente in questa edizione del Gf Vip. Quest'ultima relazione, in particolare, è finita poco prima dell'ingresso nella Casa di entrambi. "Per lei non nutro rancore - ha dichiarato lui - La mia non è una situazione facilissima, però mi darà tanta chiarezza. Le ho detto prima di entrare: mi hai curato il cuore".

Manila, dal canto suo, è fidanzata da tempo col calciatore Lorenzo Amoruso, con cui ha partecipato a Temptation Island Vip lo scorso anno.