Manila Nazzaro crolla in lacrime, Gianmaria al suo fianco

(Gli eventi dell'ultima puntata del GF Vip hanno lasciato Manila molto sconsolata)

Manila Nazzaro continua a pensare al comportamento di Clarissa Selassié. L’attacco ricevuto durante l'ultima puntata del GF Vip è un episodio che proprio non riesce a gettarsi alle spalle la ex Miss Italia, definita dalla ragazza come una "vipera travestita da angioletto". Il voltafaccia di Clarissa, molto criticato pure dal marito di Manila con un tweet durissimo, è stato argomento di sfogo anche nelle ultime ore, segnate dal pianto della concorrente che si è sfogata con Gianmaria Adinolfi. "Ho capito che forse non ho fatto niente. Mi ha ferito" ha confidato Manila sostenendo di non essere riuscita a trasmettere né a lei né alla sorella Lulù niente di tutto ciò che avrebbe voluto. "Le persone vere hanno capito perfettamente la persona che sei. Io ti voglio bene e per me sei diventata come una sorella qua dentro. Non devi piacere a tutti, solo a quelli a cui vuoi bene", ha tentato di consolarla l’amico.

Manila ha poi precisato di non nutrire tanto rabbia quanto amarezza per l’accaduto, indicando Gianmaria e Aldo Montano come le uniche persone in cui ha trovato un vero conforto. In seguito, un accenno di conforto è arrivato grazie a Lulù che le ha chiesto scusa dicendosi dispiaciuta per il comportamento della sorella. Tutto risolto? Vedremo: gli equilibri nella Casa sono sempre tanto delicati...