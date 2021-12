Caos al "Gf Vip": Manila Nazzaro riceve questa telefonata e lei decide di lasciare

Non tuti i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno preso bene la notizia dell'allungamento della trasmissione. Anzi, per la verità, in molti stanno decidendo di lasciare il gioco rispetto alla data di chiusura definitiva. Tra questi Manila Nazzaro, che rivela ai compagni di non riuscire ad arrivare alla fine dopo aver ricevuto una telefonata in Confessionale.

Subito dopo aver parlato in disparte con gli autori, Manila si è lasciata andare ad uno sfogo parlando dei suoi tre figli, Francesco, Pio e Nicolas, avuti dall'ex marito, il calciatore Francesco Cozza. "Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena - ha detto a proposito della chiusura dello show spostata al 14 marzo prossimo - Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare".

Insomma, Manila sembra non trovare ragioni per rimanere nel loft di Cinecittà anche per le feste natalizie, avendo una famiglia fuori. Non solo, tra le confidenze fatte ai compagni, ad Aldo Montano in particolare, c'è quella di aver ricevuto una telefonata il cui contenuto resta top secret ma che sta facendo da ago della bilancia delle sue scelte. "Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire", ha dichiarato infatti.

Nessun dettaglio aggiunto sul contenuto della chiamata, ma tutto lascia pensare che si tratti di un situazione che potrebbe cambiare da un momento all'altro. Che cosa c'è dietro? Forse questioni di salute legate ai propri cari? Non è dato sapere. Di certo c'è che l'ex conduttrice aggiunge: "Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare".

Il saluto speciale a Soleil

Per ora Nazzaro, classe 1977, resta in Casa. Ma l'addio sembra molto vicino. Tra le concorrenti che più le mancheranno, Soleil Sorge. "Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati", le ha detto.

Chi la aspetta fuori dalla Casa

Fuori dalla casa Manila ha un compagno Lorenzo Amorus, ex calciatore, con cui fa coppia da un paio d'anni e che il pubblico ha imparato a conoscere a Temptation Island, oltre ai tre figli. E sembra proprio volerli raggiungere prima del tempo.