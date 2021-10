Gf Vip, Bortuzzo ci ripensa: esplode la passione con Lulù

(Nel video il bacio tra Manuel e Lulù)

Nella Casa del Grande Fratello gli equilibri sono delicati e spesso le idee molto confuse. Lo sa bene Manuel Bortuzzo, che dopo aver 'friendzonato' Lulù Selassiè ci ripensa e la bacia con passione. E' accaduto questa notte. La principessina, che non si è mai arresa nonostante il nuotatore l'abbia gelata in più di qualche occasione nelle ultime settimane, si è buttata nelle sue braccia strappandogli un bacio a stampo. Il gesto di tenerezza evidentemente non è dispiaciuto a Manuel, che si è lasciato travolgere dal desiderio, avvolgendo di enfasi Lulù.

Un impulso passeggero o ci avrà ripensato? Il nuotatore era stato chiaro con la sua corteggiatrice: "Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata. Lasciami in pace". Parole dure - per qualcuno anche scortesi - con cui Bortuzzo aveva messo la parola fine al flirt, ma forse non ne era così sicuro, o comunque l'attrazione per Lulù è talmente forte da annebbiarlo, oppure è semplicemente annoiato e quindi alla ricerca di distrazioni, come sostengono in molti sui social, accusandolo di illudere la ragazza. Sarà solo il tempo a dare le risposte, ma questa volta la principessina non sembra intenzionata a mollare la preda.

Manuel interessato a Soleil

Questo ripensamento è strano, soprattutto perché proprio pochi giorni fa Manuel aveva rivelato un certo interesse nei confronti di Soleil Sorge: "E' una bellissima persona, la vorrei conoscere di più - ha confessato - Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire". Occhio a tenere il piede in due scarpe...