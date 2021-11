Quale sarebbe il cachet di Manuel Bortuzzo per il Grande Fratello Vip

Che sarebbe stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip lo si era capito già prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Sarà per questo che la produzione avrebbe concordato un lauto compenso per Manuel Bortuzzo, nuotatore ed atleta disabile simbolo della lotta per la parità e i diritti, che sta facendo uno dei percorsi più apprezzati nel reality show di Canale 5.

Come in ogni trasmissione che recluti concorrenti, anche nel caso di Bortuzzo, il pubblico si pone la curiosità di quale sia il guadagno intascato dal giovane romano, 22 anni. Ed è il portale TvZap a rispondere. "Stando a delle indiscrezioni, il nuotatore guadagnerebbe 5.000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2500 euro a puntata", si legge.

Quanto ha guadagnato, dunque, finora? "Fino a questo momento - si legge - quindi, avrebbe guadagnato circa 40.000 euro. In caso di un posto sul podio finale potrebbe guadagnare invece tra i 75 e i 125 mila euro".

Il percorso di Manuel, tra flirt e famiglia

Guadagni ben riposti se si pensa all'ottimo percorso che Manuel sta facendo in occasione della sua partecipazione. Tante le dinamiche innescate all'interno del gioco: dalla complicità turbolenta con Lulù Selassie, giovane principessa con cui sta vivendo una amicizia piuttosto particolare, agli emozionanti momenti d'incontro con la sua famiglia, durante i quali ne ha approfittato per lanciare messaggi positivi sul tema della disabilità.