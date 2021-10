Gf Vip, Manuel Bortuzzo cammina nella casa. Signorini: "È la pagina più bella del programma"

Alfonso Signorini in questa nuova diretta dalla Casa del Gf Vip ha voluto ricordare il momento in cui Manuel ha camminato per la prima volta davanti ai suoi coinquilini. Quel momento è stato per tutti una grande sorpresa e un momento emozionante. Secondo Signorini è stata "la pagina più bella della storia del Grande Fratello Vip".

La lezione che insegna Manuel Bortuzzo ogni giorno

"È stato bellissimo guardare le persone negli occhi e non dal basso verso l'alto, la casa poi mi è sembrata piccola. Il piano cottura sembrava così grande e invece..." così Manuel ha commentato il suo momento in piedi. Signorini evidentemente commosso ha voluto ribadire quanto sia felice di avere l'atleta nella casa:

Sono tre anni che conduco il Gf e non esagero se dico che questa è stata la pagina più bella della storia del Grande Fratello Vip

Sì, non possiamo nasconderlo: è stata una grandissima emozione. ?? #GFVIP

Tutti i coinquilini hanno espresso la loro gioia nel vedere Manuel sulle sue gambe, Manila ad esempio ha detto "Io spero che possa tornare a camminare. In quel momento è stato un sogno realizzato. È una montagna altissima, anche seduta in quella sedia". Anche Amedeo Goria ha voluto spendere alcune belle parole per il giovane nuotatore: "La sfida che lancia a noi è straordinaria. Io lo provoco gli dico Oh tra tre anni ci vediamo in piedi, ma lui è così determinato che dice Ma che tre anni, prima prima".

"L'emozione che hanno provato tutti gli inquilini è direttamente proporzionale alla volontà di Manuel che tutti i giorni ha. Con la sua forza e la sua determinazione, ha dato una prova enorme. Chi si trova in difficoltà ci dà la forza" ha voluto aggiungere Sonia Bruganelli dallo studio.