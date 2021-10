Manuel Bortuzzo cammina per la prima volta al Gf Vip: il video e la commozione dei concorrenti

(Nel video in alto, Manuel Bortuzzo fa una sorpresa ai coinquilini: cammina con i tutori)



"Che bel risveglio". Sono le parole di Katia Ricciarelli a raccontare con gioia quello che è successo questa mattina nella Casa del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo, giovane concorrente disabile, ha voluto fare una sorpresa a tutti per il buongiorno: ha fatto i suoi primi passi nel loft di Cinecittà col tutore.

Manuel cammina col tutore

Al fianco di Bortuzzo, gli inseparabili Alex Belli e Aldo Montano, con cui il nuotatore ha legato molto. Lui mostra loro come funziona esattamente il tutore, mentre Montano lo aiuta a sistemarsi il microfono. All'arrivo in cucina, dove sono presenti gli altri coinquilini, gli applausi e la commozione. "Che bello", esclamano i concorrenti del reality show di Canale 5.

La commozione dei concorrenti

Manuel si appoggia poi al piano cottura e i ragazzi si mettono a parlare. Argomento di discussione è proprio l'altezza dell'atleta, alto uno e novantatré. "Vieni qua tu che voglio vedere quanto sei alto", scherza Davide Silvestri. "Sei piu alto di Aldo", aggiunge Katia Ricciarlli, "che pezzo di ragazzo"."Tutti a sedere, lui in piedi. Oggi si fa il contrario", scherza Montano.

Poi l'abbraccio di Carmen Russo e soprattutto quello di Lulù, ovvero Lucrezia Selassie, giovane donna con cui Manuel sta vivendo un flirt all'interno del gioco (sebbene sembra che l'interesse da parte di lui stia via via scemando, a differenza di quello della giovane principessa...).

L'incidente di Manuel Bortuzzo e la riabilitazione

Nato a Trieste il 3 maggio 1999, Manuel Bortuzzo è rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019: il ragazzo è stato infatti raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma, ed è rimasto paralizzato per una lesione al midollo. Due giovani hanno poi confessato di averlo colpito per errore e sono stati condannati a 16 anni, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi.

L'incidente raccontato dal padre e dalla ex fidanzata

A ricordare il drammatico incidente in queste settimane di permanenza al Gf Vip sono stati sia il padre di lui, arrivato per fargli visita, che la ex fidanzata Federica, arrivata in trasmissine nel corso dell'ultima puntata per dedicargli una lettera commovente: "Conoscere Manuel ti cambia la vita", ha scritto: i due erano legati ai tempi dell'incidente.

Da allora Manuel è alle prese con un percorso privato di riabilitazione e con un importante percorso pubblico di sensibilizzazione verso il tema della disabilità. Stando alel conoscenze attuali, Bortuzzo non potrà tornare a camminare, ma le ricerche nel settore di lesioni del midollo spinale sono in continua evoluzione. Intanto lui commuove tutti muovendo i suoi primi passi di fronte alle telecamere. Forza, Manuel.