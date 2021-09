Gf Vip, Manuel Bortuzzo confessa: "Lì sotto funziona tutto"

Manuel Bortuzzo è la vera rivelazione del Grande Fratello Vip. Amatissimo dal pubblico e coccolato dai compagni di casa, il 22enne di Trieste, promessa del nuoto rimasto paralizzato nel 2019 a seguito di una sparatoria dove venne scambiato per un'altra persona, si è lasciato andare a confessioni intime nella notte.

La rivelazione

Da giorni sempre più legato alla principessa Lulù Hailé Selassié, Manuel ha confermato che "le gambe sono come morte. La sensibilità non c’è più. Non sento niente. Poi Bortuzzo ha aggiunto: "I peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, lì sotto funziona tutto, scusate eh", tra le risate dei compagni di reality, sempre più conquistati dall'autoironia del giovane.

In un altro dialogo con Lulù, che gli ha domandato se le urla provenienti dall'esterno della Casa fossero indirizzate a lui, Manuel ha replicato: "Vabbè se sentite 4 colpi di pistola sono per me".

Annunciato vincitore?

I medici vedono ancora una speranza per poter migliorare la situazione di Manuel, che qui trova la forza di reagire e andare avanti. Bortuzzo ha pubblicato un libro, "Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere", edito nel 2019. Entrato al Gf Vip da single, con l'intenzione di mostrare al pubblico le difficoltà quotidiane di un disabile e sensibilizzare il più possibile le persone sull’argomento, Manuel potrebbe uscirne felicemente innamorato. Nonchè assoluto trionfatore.