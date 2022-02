Gf Vip, Manuel Bortuzzo ha il covid

Uscito dalla Casa del Gf Vip ha sempre dimostrato il suo sostegno al Lulù Selassie, sia da casa sia dallo studio. Ier sera, nella diretta del 21 febbraio, però Manuel Bortuzzo non c'era. In molti si sono chiesti il motivo della sua assenza, ma è stato proprio il nuotatore a spiegare il motivo su Instagram.

Manuel Bortuzzo è risultato positivo al Covid

Con una storia sul social Bortuzzo ha chiarito che la sua assenza è legata al covid: "Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata, questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene ma per un po' sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo". A metà marzo finirà il Gf Vip e se fosse stato positivo in quell'occasione non avrebbe potuto riabbracciare la sua Lulù.

La dolce dedica a Lulù

"5 mesi di noi… 5 mesi di emozioni vere... Quanto mi manchi piccola mia… Sempre meno a quel "noi" che abbiamo tanto voluto… Aspetterei anche una vita intera perché ti amo da morire e un tuo abbraccio vale più di anni vissuti! Sei unica", subito dopo ecco che Bortuzzo fa una dedica social alla principessa. I due si sono lasciati con la promessa di costruire qualcosa di importante fuori dalla Casa, speriamo che il sogno diventi realtà per i due innamorati.