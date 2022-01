Gf Vip: Manuel lascia la Casa, Lulù in lacrime

(Nel video Manuel legge la lettera di Lulù)

Stavolta non sembra ripensarci Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, che già nelle scorse settimane aveva più volte manifestato il desiderio di uscire dalla Casa del Gf Vip, ha deciso definitivamente di abbandonare il gioco e molto probabilmente andrà via durante la diretta di questa sera.

Dietro alla scelta del 23enne ci sarebbero motivi di salute e nulla può fargli cambiare idea, neanche le lacrime di Lulù, che da ore si dispera perché dovrà salutare il fidanzato, nonostante si siano già promessi di proseguire la loro storia fuori. Questo perciò è soltanto un arrivederci, ma allontanarsi dopo quattro mesi così intensi è comunque molto doloroso.

La lettera di Lulù

Lulù ha scritto una lettera a Manuel per ricordargli tutto il suo amore e non ha trattenuto le lacrime mentre lui la leggeva, in silenzio, tenendole stretta la mano. "Ti amo come se non ci fosse un domani" si legge sbirciando il foglio, ma il resto Bortuzzo lo tiene per sè. "Ti sei ricordata le parole che ti ho detto tanto tempo fa, che per stare con te bisognava appassionarsi a quella che sei" le ha sussurrato all'orecchio Manuel, che poi ha confessato: "Sei la mia passione più grande. La mia bambina, quanto ti amo". Tra loro baci e lacrime, finché il nuotatore non le ha promesso: "Siamo già uniti e legati così, pensa cosa saremo poi. Quanto sarà bello. Condividere la vita con la persona che ami davvero e che ti ama davvero, io lo sento e non l'ho mai provato prima. So che sarà stupendo". Infine il consiglio più bello che potesse darle: "Ti devi amare sempre per quella che sei, perché sei stupenda sempre. Il tuo splendore viene da dentro. Tu brilli. Con me sei al sicuro, il tuo amore è al sicuro e anche io finalmente mi sento di dare tutto l'amore che ho".