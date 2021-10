Gf Vip, le lacrime e la lettera di Federica la ex di Manuel: "Lui ti cambia la vita"

(Sopra il video della lettera che Federica ha scritto a Manuel)

Una serata speciale per Manuel che nel corso di questa settimana non è stato molto bene, probabilmente a causa di una cistite, una persona a lui molto cara gli ha fatto una bellissima sorpresa. La ex fidanzata Federica Pizzi gli ha scritto una lettera per cercare di spronarlo e invitarlo a ritrovare il sorriso che nelle utile settimane si è un po' spento. Manuel era visibilmente commosso.

Gf Vip: Manuel, la ricerca della serenità e la felicità perduta

Prima di regalare questo momento emozionante a Manuel, Signorini ha voluto prima affrontare un tema molto delicato per l'atleta: la felicità. Più di una volta Manuel ha spiegato, parlando con Lulù ma non solo, che lui non potrà mai essere felice, ma sereno: "La serenità mi permette di poter vivere bene, io cerco di essere sereno, per me la felicità non esisterà mai, perché ogni cosa bella la vivo pensando che sarebbe potuto essere diverso".

E poi ha continuato: "Sapevo a cosa andavo incontro, ma in questi ultimi anni ho accantonato delle cose che non vivevo più, perché avevo altre priorità, mentre qui mi sto ritrovando a viverle e anche le piccole difficoltà qui sono da solo a viverle e per questo che ogni tanto ho bisogno di isolarmi".

Gf Vip: la lettera di Federica Pizzi

Federica Pizzi ha deciso di fare un regalo a Manuel, anche inaspettato per il ragazzo, una lettera: "Caro Manuel - o come ti ho sempre chiamato, Mateo - è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa: guardandoti bene da casa mi sembra che qualcosa stia cambiando in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, non vedo più le tue risate. Il ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa, dov'è finito? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c'è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te, il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori".

Manuel visibilmente emozionato, e sorpreso: "Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto". I due ragazzi si vogliono molto bene è evidente e speriamo che le parole di Federica le possano essere d'aiuto.

È vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo. ?? #GFVIP pic.twitter.com/RqhPDze2um — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 4, 2021

Gf Vip: le lacrime di Federica per Manuel

Alfonso ha voluto chiamare al centro dello studio Federica, che era presente in studio, prima per sapere se volesse parlare direttamente con Manuel, la ragazza però ha preferito evitare e con gli occhi bagnati dal pianto ha raccontato di quando il 2 febbraio, anniversario dell'incidente, il ragazzo ha voluto passare quel giorno con lei.

È stato un momento molto intimo, nessuno dei due potrà mai scordarlo, a mezzanotte lui si è messo i tutori e per la prima volta l'ho visto in piedi. Io sono alta un metro e sessanta, lui uno e novanta è stato emozionante. Chi conosce Manuel è fortunato, lui ti cambia la vita.

A centro dello studio anche un amico di Manuel che ha voluto spendere alcune belle parole per il concorrente: "Quello che dico sempre è che il più piccolo della stanza è il più chiassoso, Manuel è così. Lui è una montagna".