Gf Vip, Manuel Bortuzzo rivela perché si è lasciato con la fidanzata dell'incidente

La conoscenza tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié prosegue nella Casa del Grande Fratello Vip e oltre a baci e coccole, i due ragazzi si lasciano andare anche alle prime confidenze sugli ex. L'ultima fidanzata del nuotatore è Martina, la ragazza con cui si trovava quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, nel quartiere Axa di Roma, quando un colpo di pistola lo raggiunse per sbaglio facendogli perdere l'uso delle gambe.

Martina gli rimase accanto in quei giorni difficili, ma la loro storia finì poco dopo. "Perché?" vuole sapere la principessa, subito accontentata da Manuel che risponde con assoluta sincerità: "Perché la conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell'incidente e dopo siamo durati otto mesi. Ma quattro mesi li ho passati in ospedale, nelle cliniche, non ti immaginare una vita normale". La quotidianità gliela spiega subito dopo: "Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d'ospedale. L'ho fatta venire a casa e le ho detto: 'Credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che vuoi. Ho bisogno di tempo per me'". Tra loro è rimasto comunque un grande affetto e Manuel le sarà sempre grato per non averlo lasciato solo.

Papà Franco dice no a Lulù

Nel frattempo il signor Franco Bortuzzo, papà di Manuel, nel corso di un'intervista telefonica con la trasmissione Non Succederà Più, ha stroncato la storia tra il figlio e la principessa Lulù Selassiè: "In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto".