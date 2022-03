Manuel Bortuzzo: "Non posso avere figli in modo naturale, Lulù lo sa"

Sta contando i pochi giorni che restano per riabbracciare la sua Lulù. Manuel Bortuzzo non vede l'ora di vivere questa bella storia d'amore, nata nella Casa di Cinecittà, fuori e di respirarla a pieni polmoni, anche se sa benissimo che qualche difficoltà ci sarà. La sedia a rotelle non gli permette di fare tutto, come ha spiegato ieri sera al Gf Vip: "Non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa. Vorrei portarla al mare, ma questa carrozzina sulla sabbia non va avanti. Ci sono spiagge attrezzate, non tutte purtroppo. Basterebbe mettere delle passerelle e potrei arrivare vicino all'acqua. Lulù mi ha detto che faremo altro. Non tutti sono speciali come lei".

Manuel ha parlato di tutto con Lulù, anche delle cose più delicate: "Una persona, in base al tipo di disabilità ha delle problematiche legate al sesso e io ho le mie. Le sto risolvendo, le sto affrontando, sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli - ha detto ancora nell'intervista -. Potrò avere figli ma non in modo naturale, con l'inseminazione artificiale. Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Ne ho parlato con Lulù, lei appoggia tutto con tantissimo amore, risolve le cose con semplicità". Nessun problema nella sfera sessuale: "Ho la fortuna di poter fare l'amore e di provare piacere". Il nuotatore, rimasto gravemente ferito in una sparatoria - nella quale si è trovato erroneamente coinvolto - ha ammesso che non sempre è facile: "Ho una vita di merda, ma vivere una vita di merda vale la pena, sempre con il sorriso".

Manuel Bortuzzo: "Lo stato mi dà 200 euro"

"Preferisco il termine disabile a diversamente abile, perché le cose bisogna dirle per come sono, senza paura. Non c'è niente di sbagliato in questo" ha detto ancora Manuel Bortuzzo, parlando ancora delle difficoltà che incontra nella quotidianità: "Se vuoi entrare da qualche parte e c'è un gradino io resto fuori. Ti fa stare male, ti senti umiliato. Non è colpa tuaa se sei su una sedia a rotelle, dovresti arrivare dove arrivano tutti perché non hai niente di meno rispetto agli altri". Infine sugli aiuti statali: "Prendo poco e niente rispetto a quelle che sono le mie esigenze. Mi danno di pensione 200 euro più l'indennità di accompagnamento, con cui dovrei vivere un mese e magari solo le medicine costano più di 500 euro. Non ti permettono di stare tranquillo. Io sono fortunato perché lavoro e ho la mia famiglia o sarei spacciato. Ci sono situazioni molto più difficili".