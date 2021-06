"Manuel Bortuzzo parteciperà al Grande Fratello Vip"

Mentre appaiono ormai certe le indiscrezioni che vogliono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 2021, è al via il toto-concorrenti. Tra le ultime indiscrezioni, la probabile partecipazione di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019.

Chi è Manuel Bortuzzo

Missione di Bortuzzo sarebbe quella di sensibilizzare il pubblico circa i temi della disabilità. Tre anni fa, l'atleta è stato infatti raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma, ed è rimasto paralizzato per una lesione al midollo. Due giovani hanno poi confessato di averlo colpito per errore e sono stati condannati a 16 anni, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi. Da allora Manuel è alle prese con un percorso di riabilitazione e si è reso protagonista di tante campagne solidali sul tema della disabilità. La sua storia è stat inoltre raccontata anche nel docufilm "Ultima gara", andato in onda nelle ultime settimane proprio sulle reti Mediaset, con la partecipazione di Raoul Bova e Filippo Magnini.

Nessun nome ufficiale per i prossimi inquilini del loft di Cinecittà. A candidarsi a varcare la Porta Rossa è stata Patrizia Pellegrino, showgirl, che ha proposto di partecipare insieme alla figlia disabile Arianna: "Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due - ha spiegato a proposito della 22enne - Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai". Nessuna replica, al momento, da parte del padrone di casa.

Ha fatto invece sapere di aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini la cantante Anna Oxa. Nessuna trattativa per Ariadna Romero, modella ed ex di Pierpaolo Petrelli (inquilini dell'ultima edizione), a differenza di quanto si era vociferato finora.