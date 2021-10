Gf Vip: Manuel e Lulù è di nuovo amore, ma il rischio "illusione" è dietro l'angolo

(Nel video il riavvicinamento di Manuel e Lulù)

Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo sono punto e a capo. Dall'ultima diretta i due si sono riavvicinati, si sono scambiati baci, carezze, attenzioni, così tanto da spingere Lulù a dire a Manuel che lo vorrebbe chiamare "amore". Signorini non poteva tralasciare questa nuova fiammella d'interesse, anche perché poche puntate fa aveva rimproverato Lulù e così ha chiesto ai due cosa stesse succedendo.

Gf Vip: Lulù e Manuel è di nuovo amore?

Una storia che ha subito degli alti e dei bassi - molto bassi - e la colpa è stata da parte di tutti e due: Lulù troppo possessiva, Manuel troppo scostante. In confessionale Manuel ha confessato: "Lei è così dolce che è impossibile non prendersi il bene che ti dà. Ci lasciamo andare così, senza discussioni, senza parole. Alla prima parola che vola, sa come va a finire".

Dopo una confessione simile viene da chiedersi cosa provi davvero Manuel nei confronti della giovane principessa. Signorini ha così chiesto all'atleta se stia giocando con Lulù, se non abbia paura di farla soffrire, ma Bortuzzo ha risposto con tranquillità: "La cosa più bella sarà fuori, gliel'ho detto. Ora è una cosa che fa bene, se fa bene perché non viversela? Siamo stati sinceri e lei sa tutto, ha saputo aspettarmi".

Lulù però come vive la cosa? Riuscirà ad accettare i ritmi di Manuel fuori dalla Casa? Questa è proprio la domanda che Alfonso pone alla Selassiè:

"Ma certo, io ho accettato i suoi tempi qui dentro che è molto difficile vivendo insieme, perché non dovrei farlo fuori? Anzi, fuori dalla casa ognuno tornerà alla sua vita, ai propri impegni e quindi non staremo insieme 24 ore su 24".

Gf Vip: Manuel e le accuse di Adriana Volpe

Manuel Bortuzzo ha poi dovuto fare i conti con la verità:

"Ci sono cose che non posso spiegarle qui, bisognerà essere da soli perché alcune cose non posso proprio dirle. Noi avevamo già messo tutto in preventivo. Lei sa tutto. Io mi sentivo a disagio nei confronti di me stesso e quindi quando una persona che ti vuole bene, e a cui vuoi bene, ti viene vicino, fai fatica a staccarti totalmente. Non volevo passare per lo stron*o che non la saluta nemmeno. Allora dico viviamocela, siamo felici qui dentro e poi la nostra vita la costruiamo fuori".

Dopo questo discorso però Adriana Volpe ha voluto dare una tirata di orecchie a Bortuzzo: "È giusto dirti le cose come stanno, perché non dobbiamo farti sconti non è giusto che prima l'allontani, poi la riprendi nel letto, devi essere onesto e non illuderla". Manuel però voluto ribadire che non c'è alcuna illusione.