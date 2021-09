Gf Vip, Manuel Bortuzzo: "A volte non serve perdonare, basta andare avanti"

Bortuzzo si è raccontato in una clip dove ha parlato del suo incidente, di come si sia rialzato e di come adesso stia lottando per il suo futuro

La sesta edizione del Grande Fratello Vip era iniziata da pochi minuti quando il secondo concorrente, Manuel Bortuzzo, ha fatto il suo ingresso nella Casa. Il giovane atleta è stato vittima di un incidente che l'ha costretto alla sedia a rotelle, ma lui con un grandissimo sorriso sta affrontando una sfida che farebbe paura anche ai più temerari: cambiare vita.

Il suo è il volto di chi vuole vivere e lasciarsi alle spalle rancori, rabbia e dolore - sentimenti che comunque hanno fatto e in parte faranno parte della sua vita - per riuscire a ricostruirsi il futuro. La notte tra il 2 e 3 febbraio 2019 gli ha portato via l'uso delle gambe ma non la forza e così, con il sostegno della sua famiglia e di suo padre che si è trasferito a Roma per stargli più vicino, Manuel è tornato in piscina anch se all'inizio non è stato facile.

"Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo. Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l'ora" queste le parole di Manuel appena arrivato di fronte alla porta della Casa.

Manuel Bortuzzo e il perdono

Manuel Bortuzzo ha ripetuto più di una volta di non dover perdonare nessuno, a chi gli chiedeva se sarebbe disposto ad incontrare chi gli ha sparato alle spalle ha risposto così: "A me non cambierebbe nulla, ma se me li trovassi davanti magari mi metterei a ridere perché non ha senso quello che hanno fatto. Non si tratta di perdonarli o meno". E questa sera ha voluto ribadire il concetto: "Nuotare per me è la vita, il destino ha voluto che mi trovassi al di fuori di un pub e dove per presunto scambio di persona ho preso un proiettile sulla schiena e ho avuto - e ho tutt'ora - una lesione completa al midollo. Ho passato un periodo in come farmacologico. Dopo un mese dall'incidente sono voluto tornare in acqua per riprendere quella che era la mia vita, ma non è stato così facile. Ho iniziato a rinascere piano piano e senza la mia famiglia non sarei qui come sono adesso".