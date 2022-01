Gf Vip, Manuel Bortuzzo lascia la casa e ritrova Aldo Montano: "Hai colorato la vita di tutta Italia"

Manuel Bortuzzo ha lasciato il Grande Fratello Vip. Questa decisione era ben nota, più volte il nuotatore aveva dichiarato che a gennaio se ne sarebbe andato. La sua è stata una scelta obbligata, quasi, ha bisogno di fare delle visite mediche e di tornare ad allenarsi: deve rimettersi in sesto, come ha detto lui stesso.

L’incidente che gli ha cambiato la vita risale a soli tre anni fa e il lavoro da fare è ancora molto, ma grazie a questa esperienza tornerà a casa arricchito. Ha ritrovato la speranza nell’amore, ha costruito bellissime amicizie e, nonostante alcuni alti e bassi con Lulù, ha dato una bellissima prova di sé.

Manuel e Lulù: l’addio

Alfonso Signorini, durante la diretta di ieri sera, ha chiamato Lulù e Manuel nella Nave dell’Amore e lì gli ha mostrato un video con i loro momenti più belli. È stato impossibile per loro trattenere l’emozione e Lulù si è anche commossa. Si sono scambiati teneri baci e anche promesse per il futuro. Manuel, che tra i due è sempre stato il più tirato, ha anche parlato di “per sempre” e di costruire qualcosa di importante nella vita reale.

Senza Manuel, la casa per Lulù sarà vuota, ma la ragazza non si lascerà scoraggiare: “Mi mancherà moltissimo, è ovvio. Come farò? Semplicemente stando con le persone che mi vogliono bene qua dentro, c’è mia sorella, Sophie, Miriana, Federica. Nathaly e anche Manila, ci ha sempre aiutati a me e Manu. Non sono Manuel, però mi sentirò meno sola grazie a loro”.

Manuel sfrutterà il rientro a casa per mettersi in sesto, la sua speranza è sempre quella di riuscire ad abbandonare la sedia a rotelle: “Quando passano gli anni arriva un momento in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare uno spiraglio di luce che ti abbaglia e ti fa credere ancora di più in automatico ti dà forza. Crederci in due è meglio che in un uno, crederci in tanti è meglio che da solo. Questo mi dà speranza. Non vedo l’ora di mettermi all’opera”.

“Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. La serenità per me è collegata alla situazione fisica, non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla”

Prima di lasciare definitivamente la casa Bortuzzo ha salutato tutti, alcuni erano commossi, e ha ribadito alla principessa: “Amore mio, tu sai tutto. Ci siamo parlati con gli occhi per mesi. Lo sai che ti amo, fidati di questo”.

Quando era ancora in casa Manuel ha ricevuto le sorprese della famiglia. Per la sua uscita erano presenti la mamma, il papà, il fratello e la sorella

Bortuzzo in studio ritrova Aldo Montano

?Al suo arrivo in studio Manuel ha trovato ad aspettarlo Aldo Montano che è corso ad abbracciarlo e baciarlo. Il campione olimpico gli dedica poche ma significative parole: "Mi ha colpito uno dei messaggi mandati di recente, che la tua vita in bianco e nero è stata colorata da Lulù: tu hai colorato la nostra, la mia e quella di tutta Italia”.