Gf Vip, Manuel Bortuzzo dice basta a Lulù. Signorini: "Se tu fossi stata un uomo avremmo parlato di stalking"

(Il video del confronto sulla relazione tra Manuel e Lulù)

Alfonso Signorini è tornato a parlare del legame tra Manuel e Lulù. Quando tutto sembrava andare nel verso giusto qualcosa si è rotto, che sia stato per colpa della lettera che la mamma ha scritto a Manuel che sia stata colpa dell'incompatibilità dei due poco importa. Nel video riassuntivo della giornata di oggi, che Signorini ha mandato in onda, si vedevano i due confrontarsi e anche litigare, ma soprattutto Manuel che chiedeva a Lulù di essere lasciato in pace, aveva bisogno di stare da solo, ma lei continuava a seguirlo: lo ha aspettato fuori dal bagno, dal confessionale.

Gf Vip: Alfonso Signorini contro Lulù

"Ti sei innamorata di una persona particolare, che vive contro la sua volontà una vita che non avrebbe voluto vivere. Lui convive in questa situazione e la deve affrontare ogni giorno. Bisogna avere il massimo rispetto, se lui ti chiede di essere lasciato in pace, tu lo devi fare" Signorini ha iniziato il suo discorso a Lulù con queste parole. "Manuel sta male e ti ha supplicato più volte di lasciarlo in pace e non è accaduto, ma perché? Nessuno ha il diritto di non rispettare altro e nella situazione di Manuel, che è una situazione particolare, bisogna avere rispetto".

"Per lei è facile: balla, ride, si trucca, io sono con il mal di testa e febbre a 38 dopo la giornata di oggi" ha voluto specificare Manuel.

GF Vip: Lulù cerca di spiegarsi

"Io volevo solo finire la mia frase, ma lui non me lo permetteva, So che ha bisogno dei suoi spazi, anche lui ha detto più di una volta che lo capisco, ma questa volta avevo paura che si allontanasse troppo da me, dopo la lettera della madre è cambiato qualcosa" ha detto Lulù, ma Manuel ha subito ribattuto: "Io volevo solo rimandare, ti dicevo parliamone dopo non mai più".

"Io so che tu lo ami, ma devi accettare la realtà. Se lui si ritrova con la febbre forte, se ha bisogno di tempo e spazio, tu lo devi lasciare stare" aggiunge Signorini. Lulù chiede scusa, di nuovo, ma Alfonso le ricorda che non è la prima volta... si rivolge poi alla sorella Jessica e le chiede la sua opinione: Io penso che Lulù dovrebbe ascoltare di più".

"Scusa Alfonso ma non capisco perché debba passare per la str**za di turno" ha risposto Lulù. "Io quando vedo una persona in difficoltà bisogna che intervenga e dica cosa non va, nessuno ti vuole far passare da str**za".

E adesso Signorini dice le parole più dure a Lulù: "Se al posto tuo ci fosse stato un uomo, saremmo qui a parlare di persecuzione e stalking! Tutti l'avrebbero detto". La principessa in lacrime risponde che lei non lo avrebbe mai pensato, che non avremme mai usato un simile termine perché lei sa cosa vuol dire essere vittima di stalking: "Questa è una situazione completamente diversa, siamo nella stessa casa, io so cosa vuol dire. Io ho ricevuto minacce di morte, 80 messaggi al giorno e questa persona mi seguiva ovunque".