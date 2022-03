Grande Fratello Vip: il video della serenata (al pianoforte) di Manuel Bortuzzo a Lulù

Una sorpresa speciale per Lulù da parte di Manuel Bortuzzo. Poco prima di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip (poiché eliminata al televoto della finale contro Davide Silvestri), la principessa Selassié ha ricevuto una serenata al piano da parte del nuotatore, di cui è innamorata proprio durante l'esperienza nella Casa di Cinecittà. Al centro della esibizione, il brano "22 settembre" di Ultimo, tra i cantanti preferiti di Bortuzzo.

Smoking e sorriso più radioso che mai, Manuel ha interpretato la canzone dell'artista romano fino a quando, ad interromperlo, non è stata proprio Lulù con un bacio intenso. In lacrime entrambi, si sono scambiati tenere promesse d'amore. "Ci sono tantissime cose che dobbiamo fare, casa è pronta anche per noi - ha detto Bortuzzo alla sua lei - Poi dobbiamo stare insieme per sempre, avere una famiglia, quindi preparati. Ti amo". "Certo", ha risposto lei, più innamorata che mai. Commozione in studio.

Il testo

Preferisco vivere senza mai più chiedere

Preferisco stringere che lasciare perdere

Vivo nel confronto di un secolo e un secondo

E non trovo così assurdo che il mondo sia un istinto

Ti va se ci lasciamo? Che torna il desiderio

Poi vieni qui vicino e raccontami un segreto

Io so di un vecchio pazzo che parla alle persone

Di cose mai accadute, per vivere un po' altrove

Io la vita la prendo com'è

Questo viaggio che parte da sé

Che non chiede il permesso mai a me

Io la vita la prendo com'è

Puoi lasciare adesso le vecchie convinzioni

Ne costruiremo altre con nuove mie parole

Ci penserò io a tutto, tu dovrai un po' affidarti

E perdona la freddezza, ma spero che mi salvi

Per starmene in silenzio in sere più autunnali

Ricordo me in un parco a dire, "Mostra quanto vali"

E non essere mai affranto, se un sogno non si svela

Ho visto gente esclusa ridere a squarciagola

Io la vita la prendo com'è

Questo viaggio che parte da sé

Che non chiede il permesso mai a me

Io la vita la prendo com'è

Non prenderò quel treno che porta nel futuro

No, io voglio godere anche un semplice minuto

E il 22 settembre io tornerò in quel posto

Tu sai che cosa intendo, ma adesso io non posso

Non posso più permetterlo, devo alzarmi e accendere

Non scriverò la musica, ma vita della gente

Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta

Cantare in pieno inverno per dar la primavera

Io la vita la prendo com'è

Questo viaggio che parte da sé

Che non chiede il permesso mai a me

Io la vita la prendo com'è

Io la vita la prendo com'è