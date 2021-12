Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: scoppia l'amore nella notte

L'amore non è bello se non è litigarello, ma così forse è un po' troppo. Tra Lulù e Manuel sembra essere scoppiato di nuovo l'amore, un tira e molla continuo in cui, tra i due, Manuel Bortuzzo è sempre stato il meno deciso e il meno sicuro. Lulù non ha mai nascosto i suoi sentimenti, il suo innamoramento, anche quando Bortuzzo la respingeva o la mandava a quel paese.

L'atleta è anche arrivato a nominarla, gesto che ha molto ferito la principessa che l'ha fatta piangere, ma il suo sentimento è così forte dal perdonare i gesti di Manuel. Il suo essere così comprensiva spesso è difficile da accettare, come anche i continui ripensamenti di Bortuzzo.

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi... e poi ritornano

Manuel Bortuzzo aveva annunciato, anche in diretta e più volte, che per lui la storia con Lulù era chiusa, non voleva avere più nulla a che fare con la ragazza, anzi si era "dissociato" da lei per i comportamenti che aveva avuto in diretta (quando si è chiusa in bagno per il televoto e quando ha discusso con Maria Monsè dandole dell'imbecille). Parole molto forti che hanno ferito la principesse che all'inizio ha fatto l'indifferente ma che poi si è lasciata andare al dispiacere.

La svolta c'è stata quando Lulù ha chiesto a Manuel di farle un massaggio sul sedere, il momento "hot" ha lasciato di stucco molti coinquilini, tra cui Aldo Montano, da sempre vicino a Bortuzzo: "Non si capisce una mazza qua dentro ragazzi. Esco con più dubbi sulla vita di quando sono entrato".

Lulù e Manuel: l'appassionato bacio e la dichiarazione d'amore

Nella notte baci, carezze e confessioni a cuore aperto hanno riaperto il gioco d'amore tra la principessa e l'atleta. Manuel in uno slancio di passione ha tirato a sè Lulù e si sono scambiati un appassionato bacio, ma durante la nottata sono stati molti i momenti dedicati alle coccole.

Manuel ha fatto dei passi indietro e ha ritrattato delle sue posizioni, probabilmente si è reso conto di non voler perdere la dolcezza e l'amore della Principessa e le ha confidato, come riporta Biccy: "Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi. Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui. Guarda che non è scontato o normale. Di solito nel momento in cui io dico ‘o così o basta’ chiudo tutto. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così".

Manuel non ammette di aver sbagliato e aggiunge: "Anche se ammetto che è sempre facile criticare e giudicare qualcosa che non è tuo. Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità. Devo essere contento anche dei momenti di debolezza che hai". E riconosce l'errore di non essergli stato vicino: "Tu avevi bisogno di qualcuno accanto, che poi non dovevo fare nulla, basta un abbraccio e uno sguardo. Forse ti saresti fermata subito se ti avessi abbracciata come meritavi. Con Maria in puntata ti sei agitata un sacco, se fossi venuto io forse ti saresti calmata. Avrei potuto fare andare le cose in modo diverso. Lo stesso per tirati fuori dal bagno. Ok che hai sbagliato, ma forse se fossi stato lì avrei fatto andare le cose in modo diverso”.

Bortuzzo si è poi lasciato andare a quella che è sembrata essere una dichiarazione: "Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male. Infatti non ti ho mai detto Lulù sto male per te. Però tante cose mi facevano stare male e mi dicevo peccato che sta andando così. Ed è per questo che mi nascevano tremila pensieri. Ora in me avrai un punto di riferimento”.

Il loro rapporto sarà arrivato davvero ad una svolta?