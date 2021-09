GF Vip, Manuel Bortuzzo e il flirt con Lulù: mamma Rossella rompe il silenzio

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del GF Vip. La giovane promessa del nuoto, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, sta affrontando questa esperienza televisiva con estrema autenticità, vivendo la sua quotidianità insieme ai compagni di avventura con cui pare aver già stretto forti legami. Uno, però, è quello che più di altri desta l’interesse dei telespettatori: parliamo del forte feeling tra lui e Lulù, ovvero Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié, una delle tre principesse con cui è scattata una forte attrazione e più di un bacio.

Chi commenta adesso i primi approcci tra Manuel e la concorrente è Rossella Corona, mamma del campione di nuoto, che per la prima volta ha rilasciato un’intervista sul figlio sull’esperienza televisiva del figlio, ma anche sulla tragedia che quella notte di tre anni e mezzo fa cambiò le loro vite.

La mamma di Manuel Bortuzzo commenta il flirt con Lulù

Rossella Corona ha rilasciato le sue dichiarazioni al settimanale Chi in edicola questa settimana. “Penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza” ha affermato parlando dell’avvicinamento con Lulù: “L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene”. La signora Bortuzzo si è detta anche felice per la sua scelta di partecipare al GF Vip: “Sono contenta che voglia usare la sua visibilità per rappresentare una categoria più fragile. Il suo obiettivo è ben chiaro e sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità della disabilità”, ha confidato.

Inevitabile ricordare quella drammatica notte di febbraio 2019: “Abbiamo preso l’auto e siamo partiti, l’istinto ha agito prima di ogni cosa”, ha ricordato Rossella Corona ripercorrendo quegli attimi terribili successivi alla notizia della sparatoria, quando lei e il marito Franco sono saliti in macchina e da Treviso sono arrivati a Roma, dove Manuel era stato ferito. Per stare vicino al figlio, il padre si è trasferito nella Capitale, mentre lei è rimasta a vivere a Treviso con gli altri tre figli Kevin, Jennifer e Michelle, tutti nuotatori: “Sono cambiate alcune cose, la più negativa è la distanza”, ha detto a proposito della sua famiglia Rossella che comunque trova sempre l’aspetto positivo della vicenda: “Ci ha portato a vedere il mondo attraverso occhi nuovi, c’è più voglia di vivere e fare le cose che amiamo”.