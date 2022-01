"Sei vita, la mia": Manuel Bortuzzo torna sui social, la dedica per Lulù è da pelle d'oca

"Ti amo e mi manchi da morire". Sono queste le prime parole che Manuel Bortuzzo rivolge alla sua Lulù una volta uscito dalla casa e tornato in possesso del suo profilo Instagram. Dopo un'uscita tra le lacrime, il nuotatore ha dedicato un post alla sua innamorata ringraziandola per le emozioni vissute all'interno della Casa.

Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro - scrive l'oramai ex gieffino - quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene... Ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia".

Parole che fanno eco alla lettera che lo stesso Manuel aveva lasciato nella casa poco prima di uscire e che Lulù ha trovato sotto al cuscino: "Non dimenticarti mai di tutte le cose bellissime che ci siamo detti e sentiti sempre al sicuro ora che hai me - le aveva scritto il nuotatore - Ti amo nel modo più vero e sincero possibile e come diciamo noi, ti amo come se non ci fosse un domani”.