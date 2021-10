Gf Vip, nella casa arriva il pianoforte per Manuel: "Per me è tutto"

(Sopra il video di Manuel con il pianoforte)

Manuel Bortuzzo dopo un mese è finalmente tornato a suonare il suo amato pianoforte. Questo per il Gf, che non ha mai concesso prima uno strumento, è un bello strappo alla regola. Bortuzzo non è l'unico a saper suonare il piano, anche Alex Belli è un musicista e quindi i due sapranno regale dei bei momenti.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo e il pianoforte

Quando ha visto il pianoforte Manuel ha avuto difficoltà a trattenere le lacrime, Signorini gli ha chiesto di intonare una canzone, l'atleta ha scelto di suonare "River Flows in You" di Yiruma. Un momento toccante che ha emozionato in primis Manuel Bortuzzo.

"Me lo lasci vero? Non lo porti via" ha chiesto Manuel a Signorini che a sua volta ha chiesto all'atleta: "Cosa rappresenta per te il piano?".

È una delle cose che più mi è mancata qui dentro perché è il mio rifugio, la mia vita, il mio tutto. Non so come descriverlo, vorrei solo suonarlo... Quando suono, sono nel mio mondo perfetto. Mi vedo in piedi, sì, non ci sono più limiti per me, ancora quando nuoto non mi sento bene, ma con il pianoforte è diverso".

Qui sotto la canzone completa che ha suonato Manuel