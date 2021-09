GF Vip, scoppia la passione tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia (VIDEO)

(Nel video, coccole e baci tra Manuel e Lucrezia)

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié sono ufficialmente la prima coppia della Casa del GF Vip 2021. Dopo un avvicinamento che già nei giorni scorsi palesava l’interesse reciproco, il nuotatore e la principessa hanno ceduto all’attrazione, abbandonandosi in travolgenti abbracci e coccole appassionate sotto le lenzuola.

Un buongiorno decisamente dolce quello che i due si sono riservati appena svegli, a conferma delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’ultima puntata: "È una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana", aveva ammesso lei; "Siamo entrambi sensibili e vogliamo sentire affetto e ce lo diamo", le parole di lui, pronto a farsi coinvolgere da un rapporto sempre più affiatato.

Manuel Bortuzzo è single dall'addio a Martina Rossi, ex fidanzata con cui ha rotto nel giugno di quest'anno dopo una storia vissuta sin dai tempi dell'incidente di cui il giovane è rimasto vittima; single è anche la principessa, ben disposta a cominciare una nuova storia d'amore. Per ora siamo solo agli inizi e le telecamere del GF Vip resteranno accese per ancora molto tempo… Se e come evolverà il feeling appena scattato è tutto da vedere.