Gf Vip, il primo flirt è di Manuel Bortuzzo: tenerezze in giardino (VIDEO)

(In alto, la complicità tra Manuel Bortuzzo e la Principessa)

Cominciano a nascere le prime simpatie all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ad avvicinarsi sono stati, in particolare, Manuel Bortuzzo e una delle tre principesse Selassie. Nel dettaglio, il nuotatore romano, 22 anni, si è lasciando andare ad un momento di coccole assieme a Lucrezia, 33, tanto da scatenare l'ironia della coinquilina Katia Ricciarelli: "Non sapevo che si iniziasse così a flirtare".

Entrambi single, Lucrezia e Manuel sembrano aver trovato una certa affinità. Tutto, al momento, rientra nei canoni di una forte complicità che ancora non può essere definita amore, ma c'è ancora tempo per approfondire il legame. Bortuzzo è single dall'addio a Martina Rossi, ex fidanzata con cui ha rotto nel giugno di quest'anno dopo una storia vissuta sin dai tempi dell'incidente di cui il giovane è rimasto vittima; anche la principessa sarebbe priva di un compagno e dunque ben disposta a cominciare una nuova storia d'amore.