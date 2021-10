GF Vip, problemi di salute per Manuel Bortuzzo

Problemi di salute per Manuel Bortuzzo: nel corso della notte appena trascorsa, il concorrente del GF Vip ha avuto una febbre molto alta che ha indotto la produzione a mettere in atto tutto gli accertamenti del caso. Il 22enne ha iniziato a manifestare una indisposizione già nella giornata di sabato 2 ottobre, con febbre e dolori molto probabilmente dovuti a una cistite di cui aveva parlato. Per questo a Manuel è stata data la possibilità di accedere a una stanza privata quando ne avverte il bisogno, opportunità che ha colto dopo avere misurato la temperatura che ha toccato la soglia dei 38,5°. Il ragazzo, così, ha preferito andare a riposare nella sua stanza, isolandosi dal resto del gruppo.

Fortunatamente la situazione sembra essere migliorata in queste ultime ore: Manuel, infatti, ha comunicato ai compagni che la febbre ha cominciato a scendere, elemento importante che scongiura la necessità di abbandonare definitivamente la casa del GF Vip come gli avevano prospettato in caso di persistenza del malessere. Di certo, anche questa situazione sarà affrontata da Alfonso Signorini nella puntata di questa sera.