GF Vip, cresce l’intesa tra Manuel e Soleil: "Stavo per baciarla"

Per un fuoco che si spegne, una nuova scintilla si accende nella Casa del GF Vip che vede Manuel Bortuzzo assoluto protagonista. Messa in chiaro la situazione con Lulù Selassiè, confinata nello spazio di un’amicizia speciale che però non evolve più di tanto, il concorrente adesso pare "pericolosamente" vicino a Soleil Sorge con cui abbracci e scherzi affettuosi stanno diventando i dettagli che insinuano una particolare sintonia. Parlare di flirt è ancora prematuro, ma le attenzioni reciproche sono manifeste.

Da segnalare anche il "rischio" di un bacio arrivato quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ritrovata a pochi centimetri da Manuel: mentre lui era intento a conversare con Giucas Casella, Soleil, imitando Lulù e le sue avances, ha dato al ragazzo dei baci sulla guancia. Lui si è voltato di scatto: "Stavo per baciarla… Mi stava venendo istintivo, così vicina!" ha affermato.

E Lulù? La principessa è stata ammonita proprio da Soleil riguardo alle sue persistenti attenzioni rivolte a Manuel: "Fatti desiderare un attimo, gioca ancora un po’", le ha consigliato. Dal canto suo Manuel ha avuto un nuovo confronto con lei, precisando di non avere alcuna intenzione di proseguire il loro rapporto fuori dalla Casa: "Tu dici che non siamo amici? Ok, ma nemmeno fidanzati, non diamoci etichette" ha precisato. Con buona pace di Lulù che ha incassato il colpo…