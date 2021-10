Gf Vip, Manuel incontra i suoi idoli Rosolino e Magnini: "Sei il numero uno"

(Nel video qui sopra l'incontro di Manuel con i due campioni)

Manuel Bortuzzo sta ancora combettendo con l'infezione che in un mese si è ripresentata tre volte. Anche per sollevare lo spirito del nuotatore Signorini gli ha organizzato una sorpresa: l'incontro con gli amici e colleghi Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.

Gf Vip, Rosolino e Magnini: "Dimostrerà il suo valore"

I due campioni sono entrati nella Casa e hanno speso parole bellissime per Manuel che era molto felice di vederli, "Chi l'avrebbe mai detto che mi sarei trovato in questa situazione con i campioni che mi hanno fatto emozionare da piccolo, i miei idoli, che fanno emozionare me, incredibile".

Massimiliano Rosolino ha voluto spingere Manuel a godersi al massimo l'esperienza: "Stai vivendo una bella esperienza e devi continuare a giocare così, anche con qualche strategia, perché fa parte del gioco".

Poco dopo ha fatto il suo ingresso anche Filippo Magnini: "Io ho conosciuto Manuel nel momento più difficile ed ha trasmesso una forza incredibile a me, come a tutti. Sono certo che il suo pedigree di atleta e nuotatore lo aiuterà tantissimo. Io sono abbastanza sicuro che lui dimostrerà ancora di più il suo valore, riuscirà alla fine a ottenere tutto quello che vuole".

Il loro legame, cresciuto nei tre mesi di convivenza per le riprese del film "Ultima gara", continuerà all'uscita di Manuel dalla Casa, anche se come ha ricordato Magnini a nessuno dei tre piace perdere e così "Forza Manuel!".