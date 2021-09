GF Vip, Manuel Bortuzzo racconta la sparatoria: "Surreale. Quando ti succede pensi solo di essere morto"

Il giovane concorrente ha ripercorso i drammatici momenti durante i quali venne raggiunto da un colpo di pistola che lo colpì alla schiena causando la paralisi per una lesione al midollo

Il GF Vip è iniziato solo lunedì, ma già i concorrenti iniziano a prendere confidenza con i compagni d’avventura raccontando parti importanti del loro passato. Tra i primi ad affrontare temi particolarmente delicati, Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. In quella tragica sera l'atleta è stato raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma, rimanendo paralizzato per una lesione al midollo.

Il racconto di Manuel Bortuzzo

Mentre i coinquilini ascoltavano in silenzio, Manuel ha ripercorso nei dettagli le assurde dinamiche della sera in cui la sua vita cambiò per sempre.

"Eravamo andati ad un compleanno ma era ancora presto, volevamo berci una cosa", ha ricordato il 22enne durante la conversazione nel giardino della Casa: "C'erano due piani e una scala a chiocciola, quando siamo arrivati sotto alla scala ho visto la gente scendere scappando, dicevano di andare via. Io sono andato dall'altra parte della strada a prendere le sigarette ad una macchinetta. Hanno sparato al primo che hanno beccato".

Colpito alla schiena da un proiettile, Manuel venne trasportato d'urgenza a San Camillo di Roma. "È una cosa surreale, non te ne rendi conto. Quando ti succede pensi solo di essere morto", ha proseguito il giovane che, in quel tragico momento, sentì di esprimere per la prima volta i suoi sentimenti alla fidanzata che era al suo fianco: "L'ultima cosa che ho fatto è dire alla mia fidanzata Martina, che era al mio fianco, che la amavo. Anche se la conoscevo da pochi giorni, ho pensato che dovesse saperlo".

La vita privata di Manuel Bortuzzo

La storia con Martina Rossi, la giovane donna che era con lui al momento della sparatoria e gli è stata accanto anche in seguito, è finita a giugno 2021. In seguito Manuel Bortuzzo avrebbe avuto una relazione con Federica Pizzi, ma anche questa storia sarebbe finita, dal momento che entrato nella Casa del GF Vip dichiarandosi single.