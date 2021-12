Manuel e Lulù, il massaggio hot infiamma la casa del GF Vip

Manuel Botuzzo e Lulù Selassié si avvicinano per poi allontanarsi in un’altalena di umori che sono ormai peculiarità di questa edizione del GF Vip. Quanto accaduto poche ore fa, tuttavia, rientra decisamente nella fase di sintonia del loro rapporto, caratterizzato com’è stato da un approccio molto audace, esortato dalla concorrente e accettato di buon grado dal collega di reality.

Il massaggio hot di Manuel a Lulù

Le telecamere hanno ripreso Lulù e Manuel in camera da letto. Lei ha dato al ragazzo una crema da spalmarle sul lato b: "Dai, ma dobbiamo farlo davvero?" ha chiesto Manuel che, dopo qualche perplessità, ha accettato di procedere al massaggio. "Ma non potevi fartelo fare da Giacomo? È sicuramente più bravo di me. Siamo in fascia protetta" ha commentato lui, imbarazzato ma non abbastanza per smettere di frizionare il fondoschiena: "Grande Fratello, possiamo mettere un po' di aria condizionata?" è stata allora la sua richiesta dettata evidentemente dalla curiosa situazione.

Manuel fa un massaggio al culo di Lulù ??

Pt. 1#gfvip pic.twitter.com/nvCr4VClH2 — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 8, 2021

Manuel massaggia i glutei di Lulù ??

Pt. 2#GFvip pic.twitter.com/jP9HQXq4jt — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 8, 2021

La reazione di Aldo Montano

La scena non è certo passata inosservata agli occhi dei coinquilini della Casa e, in particolare, a quelli di Aldo Montano che, in passato, aveva espresso le sue incertezze sul rapporto tra Manuel e Lulù e si era schierato dalla parte del ragazzo, tante volte infastidito dall’eccessiva presenza della giovane. Ma davanti al massaggio così pacificamente effettuato dal concorrente, lo schermidore non ha saputo come reagire: "Non si capisce una mazza qua dentro ragazzi. Esco con più dubbi sulla vita di quando sono entrato" ha affermato commentando la reazione soddisfatta di Lulù al "generoso" gesto di Manuel.