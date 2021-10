Gf Vip, Signorini dalla parte di Manuel "rimprovera" Lulù: "Lui non ti vuole"

Il conduttore questa sera ha voluto iniziare la puntata parlando della "coppia" della casa cercando di far capire a Lulù che la loro storia forse non decollerà mai

(Nel video qui sopra il riassunto dei chiarimenti tra Lulù e Manuel)

Alfonso Signorini ha voluto iniziare la puntata parlando di Lulù e Manuel. Alfonso ha voluto impersonare lo psicologo della coppia, o meglio di Manuel cercando di rispiegare a Lulù che l'atleta almeno al momento non la vuole vicino a sè e non la vede come una fidanzata. Lulù ha cercato fin da subito cercato di ridimensionare la gravità della situazione affermando che tra i due adesso è stato tutto chiarito, quando in realtà non sembrerebbe.

Gf Vip: Lulù, Manuel e la relazione che non va

"Se la sua volontà è conoscerti in un modo diverso devi accettarlo, ma Manuel è stato ben preciso su cosa vuole e non vuole da questa conoscenza. Se il tuo cercarlo, abbracciarlo non è quello che vuole devi accettarlo anche perché così facendo non gli stai facendo trascorrere questa esperienza come vorrebbe" le parole di Alfonso Signorini sono state durissime e Lulù le ha ascoltate attentamente, ma non si è trovata d'accordo con quanto il conduttore ha detto.

"Per colpa delle mie insicurezze divento molto ansiosa e mi agito, me ne rendo conto. Questo mi porta anche ad avere delle gelosie infondate. Ma abbiamo parlato giusto ieri sera ed è tutto ok, siamo tranquilli, abbiamo risolto" ha spiegato la concorrente.

Signorini però, forse spinto dalla compassione, ha voluto ribadire che Manuel non la vuole e così cerca di puntare su altro: "Tu sei entrata anche per migliorarti e crescere, se tu vorrai parleremo anche di cosa ti è successo, ma solo quando lo dirai tu. E possiamo dire che a differenza di Manuel tu sei innamorata (qui lei ha cercato di dire che non è vero, ma Signorini l'ha bloccata) e non dire di no perché è evidente ed è anche normale che tu soffra perché lui non lo è".

"Non sono stupida, so che non siamo fidanzati, ma non siamo neanche amici... io non bacio i miei amici. Io non sono gelosa di Sophie, siamo amiche, assolutamente non ho alcun problema con lei" spiega Lulù, "Eh, ma allora perché sei gelosa di Sophie? Non capisco" ha ribattuto Signorini.

In tutto ciò Manuel si è trovato d'accordo con quanto detto da Signorini e non ha aggiunto altro. Il conduttore però gli ha chiesto: "Ma a te, un pochino, Sophie ti piace?". "È una bellissima ragazza, mi piace come persona, ma non mi interessa andare oltre" ha concluso brevemente Manuel.

Manuel è molto chiaro nei confronti di Lulù... #GFVIP pic.twitter.com/6e0znGdJny — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021

"Se lui dice che non gli interessa Sophie non vuol dire che gli interessi tu, lui ti ha detto che non ti vuole vicino non credo che lui ti voglia" ha voluto specificare di nuovo Signorini. "Noi ne abbiamo parlato e siamo stati chiari tra di noi, questo è l'importante per me" ha risposto Lulù.

L'opinione di Sonia e Adriana sulla relazione tra Manuel e Lulù

Signorini ha poi interpellato Sonia e Adriana, la prima ha voluto consigliare Lulù dicendole di pensare a se stessa e basta e di lasciar stare Manuel, la seconda invece l'ha un po' accusata:

Tu all'inizio sei stata un valore aggiunto perché il tuo stargli vicino lo ha fortificato, quando hai inizato a stargli addosso lui si è sentito soffocato e escluso dagli altri e lui ha bisogno delle connessioni con i compagni.