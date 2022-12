Marco Bellavia si scaglia contro il Grande fratello: "Allibito e incredulo"

Ginevra Lamborghini presto tornerà nella casa del Grande Fratello Vip e non come concorrente, ma come ospite. Questa decisione ha lasciato a molti l'amaro in bocca anche perché, lo ricordiamo, Lamborghini è stata squalificata non semplicemente eliminata dal gioco.

Dopo alcuni giorni dall'annuncio Marco Bellavia sui suoi profili social ha espresso la sua opinione schierandosi contro la decisione del Gf Vip. L'ereditiera fu mandata via proprio per le parole, e le frasi, che aveva pronunciato contro Bellavia che ha trascorso dei momenti molto complessi all'interno della casa.

È quindi comprensibile che Bellavia, uscito dal Gf Vip proprio perché non stava bene, sia contrariato dalla decisione della produzione di far tornare nel programma Lamborghini anche se non in gara. In un tweet, e in una storia Instagram, Bellavia si è detto contrario e anzi ha parlato anche di mancanza di rispetto nei suoi confronti: "Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso". "Io allibito e incredulo. Vedremo il da farsi", ha poi aggiunto.

Il caso Marco Bella via al Gf e l'eliminazione di Ginevra Lamborghini

Nello specifico Lamborghini fu squalificata a ottobre per avere detto che Marco Bellavia, nel pieno di una crisi scaturita un mix di ansia, panico e solitudine, meritava di essere bullizzato. "Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro", questa è stata una delle molte frasi che la sorella di Elettra Lamborghini aveva pronunciato sull'allora coinquilino. La concorrente poi si scusò e si dichiarò pentita di quanto detto e per non aver neanche provato a dare il suo sostegno a Marco che non stava bene. Proprio per tutti questi motivi era stata eliminata dal gioco.

Oltre a Ginevra anche Giovanni Ciacci, a seguito delle sue dichiarazioni su Marco, è stato eliminato. Per lui un provvedimento diverso rispetto all'ereditiera: per lei un'eliminazione immediata, per lui un televoto flash in cui è risultato il più votato. Due misure differenti che hanno avuto il medesimo scopo: quello di punirli per le loro azioni. Ma se per Ciacci il ritorno nella Casa è praticamente impossibile, almeno per ora, per Ginevra no. Viene quasi spontaneo domandarsi il perché. Una delle motivazioni è la creazione di dinamiche amorose: tra lei e Antonino Spinalbese infatti c'è un gioco ad alta tensione. I due continuano a lanciarsi frecciate, e anche occhiate ammiccanti, nonostante non vivano più insieme: quindi chissà cosa così potrebbe accadere il 12 dicembre, giorno in cui Ginevra sarà di nuovo una concorrente, forse temporanea, del Gf Vip 7.