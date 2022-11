Gf Vip, perché Bellavia non viene invitato in studio? Risponde Signorini

E' genuino l'affetto che il pubblico prova nei confronti di Marco Bellavia, concorrente che ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip a seguito di un crollo psicologico. Motivo per cui in tanti si stanno domandando come mai il conduttore non sia presente in studio in occasione delle puntate di prima serata: è la produzione a non invitarlo oppure è lui stesso a sottrarsi alle telecamere?

A rispondere è oggi Alfonso Signorini, presentatore del reality show di Canale 5. La questione è stata infatti ulteriormente sollevata da una donna che si è rivolta al settimanale Chi, di cui Signorini è direttore, per avere chiarezza sul tema. "Mi sembra abbia più diritto di altri a restare nel programma", ha scritto la telespettatrice in un lettera dai toni polemici, riferendosi chiaramente ad ex concorrenti come Ginevra Lamborghini, presente in studio nonostante da regolamento nonostante la squalifica non glielo potrebbe consentire.

"Cara Nonna - è stata la risposta di Signorini - Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al GF Vip. Un caro saluto!".

Ma qualcosa non torna, ecco le accuse del manager Tony Toscano

Insomma, le parole di Alfonso lasciano intendere che la mancanza di Bellavia sia legata ad uno stato di salute ancora precario dell'ex concorrente. Eppure proprio qualche giorno fa il manager Tony Toscano addossava la colpa alla stessa produzione, che non avrebbe invitato il suo assistito. Intanto Bellavia sta cercando la forza di andare avanti accanto a suo figlio e, dopo la parentesi negativa del Gf Vip, ha ammesso di voler tornare a fare tv e di aver scritto un libro, iniziato proprio negli anni più bui del suo malessere psicologico.