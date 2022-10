Marco Bellavia, in lacrime, torna al Gf Vip: "Ho vissuto un forte squilibrio emozionale"

Il primo ottobre Marco Bellavia abbandonava improvvisamente la casa dopo tre settimane dall'entrata e dopo una settimana di grande sofferenza per gli abusi dei suoi compagni. Marco ha lasciato la casa tra le lacrime e gli altri inquilini della casa non hanno dato un grande esempio di umanità e generosità nei suoi confronti facendo bullismo e attaccandolo su tutti i fronti. La storia di Marco Bellavia, che nella casa ha avuto una crisi psicologica, e ha provocato due squalifiche al Gf VIp, ha colpito tutto il Paese diventando un tema chiacchieratissimo sui giornali e nei programmi televisivi. Oggi l'ex presentatore di Bim Bum Bam, è tornato per la prima volta, di persona, al Gf Vip dopo 20 giorni dal suo abbandono e ha raccontato tutta la sua verità.

"Ho vissuto questo squilibrio emozionale molto forte - ha ammesso Marco appena entrato in studio palesemente emozionato - uno squilibrio che, però, una volta fuori, mi ha dato la possibilità di recuperare in tempo breve ma devo dire la verità, l'emozione dello studio è unica e davvero non mi ricordavo da tanti anni".

A questo punto Marco Bellavia e Alfonso Signorini si sono seduti faccia a faccia per parlare di quanto accaduto nella casa e affrontare, con coraggio, il tema della salute mentale che solitamente, in un programma di intrattenimento come il Grande Fratello VIp, non viene discusso. "Attraverso il tuo disagio di Marco abbiamo potuto parlare in modo più allargato di argomenti che investono milioni di persone come la salute mentale, ha chiarito, infatti, Alfonso Signorini" ma a questo punto è intervenuto Marco Bellavia per raccontare la sua storia.

"La cosa che più mi fa soffrire è che mia mamma a casa piangeva e quando mi sono accorto che la situazione si faceva serie ho deciso di abbandonare il gioco anche pensando alle persone a casa - ha dichiarato Marco - Mia mamma ha 89 anni e stava tutto il giorno a guardarmi. Quando mi sono ritrovato ad avere questo disagio ho scelto di andarmene. Io riguardandomi ho visto una persona che si era un po' persa, come se fossi ubriaco. La prima nomination non mi ha fatto dormire molto di notte. Io non sono riuscito a organizzarmi nella casa e sono arrivato a dormire poco e sono stato male per lo stress accumulato. Nella casa ho trovato un muro. Io parlavo con me stesso. Nel momento in cui una persona ha un piccolo disagio e nessuno ti ascolta ti ritrovi isolato. Se qualcuno è depresso non deve stare da solo".

A questo punto è entrata in studio Ginevra per scusarsi con Marco che da un lato ha accettato le scuse, dall'altro ha voluto ricordare a Ginevra che non dovrebbe scusarsi con lui ma con il pubblico.

"Mi sono resa conto di averti ferito e non è mai stata la mia intenzione - ha detto Ginevra - Ho riguardato quelle immagini, ho ripensato a cosa ho detto di te, le parole usate, mi sono sentita subito in colpa. Ho sentito i sensi di colpa mangiarmi dentro perché tu non meritavi quel trattamento".