Gf Vip, Marco Bellavia chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi: la battaglia sui social

Marco Bellavia dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip non ha mai smesso di commentare quanto succede nella Casa più spiata d'Italia. Al momento la sua battaglia, combattuta con i tweet, riguarda Elenoire Ferruzzi. La concorrente sta continuando a far parlare di sé e purtroppo non sempre bene, anzi. Gli ultimi episodi che la riguardano sono molto gravi e proprio a questi si riferisce Bellavia quando chiede che venga squalificata.

"Dopo quel che ho visto al Gf Vip voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui..." scrive Marco su Twitter e ancora "Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo. Sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo. Elenoire fuori". In questo ultimo tweet Bellavia si riferisce al gesto che Elenoire ha fatto dopo la puntata di lunedì scorso: era in giardino con Spinalbese e al passaggio di Nikita Pelizon ha sputato a terra. Nei giorni precedenti aveva però affermato che la ragazza portasse iella.

Sicuramente Bellavia dopo gli episodi che ha vissuto nella casa è particolarmente sensibile alle dinamiche che si creano al suo interno e quelle che sta creando Elenoire Ferruzzi non sono delle migliori e in particolare l'accanimento che ha nei confronti di Nikita l'ha portata a fare dichiarazioni pesanti, come quelle sul fatto che lei porti sfortuna, e anche sul suo aspetto fisico arrivando a dire che il suo naso è brutto.

Nella puntata di giovedì vedremo come verrà affrontata la questione, anche perché non è possibile che venga tralasciata. Sono state fatte azioni e dette parole troppo gravi.

