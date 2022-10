Marco Bellavia: così l'ex Paola Barale gli è stata vicino in queste settimane

Marco Bellavia è uno dei protagonisti indiscussi di questo Gf Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato vittima di gravi episodi di bullismo da parte dei coinquilini, che l’hanno costretto ad abbandonare il loft di Cinecittà.

Sono stati tanti i vip che hanno manifestano supporto e vicinanza all’uomo, e tra questi c’è anche una sua celebre ex fidanzata, con cui c’è stato un riavvicinamento.

Il supporto di Paola Barale

Stiamo parlando di Paola Barale. I due volti televisivi sono stati insieme tre anni, tanto da pensare alle nozze. Un’unione duratura e consolidata, e la conduttrice non poteva che riavvicinarsi all’ex compagno in questo momento doloroso. Pare che la 55enne abbia sostenuto Bellavia durante queste settimane complesse, come fa sapere Tony Toscano, manager di Marco.

L’uomo ha rilasciato una dichiarazione al settimanale Novella 2000, sostenendo come la Barale in questo periodo è stata una presenza fondamentale nella vita dell’ex gieffino: “E’ stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore”, asserisce Toscano.

La storia d’amore tra Marco e Paola

Paola e Marco si conobbero e misero insieme nel 1992, galeotto proprio il piccolo schermo. Lei all’epoca lavorava alla La ruota della fortuna, mentre Bellavia era impegnato a Bim Bum Bam. Il 57enne in un’intervista a Chi magazine, ha rievocato quegli anni, che ricorda con piacere: “Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così”, ha raccontato Bellavia rivelando poi le intenzioni condivise di sposarsi, ma mai concretizzate, tanto che Paola è convolata a nozze con un altro: “Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti”. Il riferimento è all'ex ballerino, adesso opinionista di Uomini e Donne, che conobbe Paola Barale negli studi di Buona Domenica: i due si fidanzarono per poi unirsi in matrimonio nel 1999 e separarsi tre anni più tardi. Oggi la showgirl e attrice è single dopo la fine della lunga relazione con Raz Degan. Anche Bellavia dopo un matrimonio archiviato è libero. Chissà che questo riavvicinamento tra i due non porti anche a far risbocciare l’amore. Del resto, come si dice, la minestra riscaldata è sempre buona.