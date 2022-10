Marco Bellavia torna a casa dal figlio: il video

Mentre nella Casa di Cinecittà è ancora in corso il 'mea culpa' per i comportamenti cinici e spietati che più di qualcuno ha avuto nei suoi confronti - dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci a furor di popolo - Marco Bellavia si mostra sorridente sui social. L'ex conduttore di Bim Bum Bam, che ha abbandonato il Grande Fratello Vip in seguito a una crisi emotiva, è tornato a casa dal figlio Filippo e si fa vedere insieme a lui in un video pubblicato sui social.

"Molto bene, con Filippo" dice Bellavia, mentre il figlio gli stampa un bacio sulla guancia. Poi continua: "Con Filippo riuniti. Guarda che bella questa pianta. E' la pianta dei danè: più diventa grande, pare, e più soldi si guadagnano. Vuol dire che siamo ricchi". Una battuta per sdrammatizzare questi giorni bui per lui ma anche per il programma, che lunedì ha affrontato in diretta la vicenda, prendendosi le responsabilità e punendo i responsabili. Nel video Marco appare sereno, contento di riabbracciare il suo amore più grande.

Filippo, 15 anni, ha seguito senza sosta il percorso del padre nel reality e giorni fa era intervenuto per difenderlo, dopo aver sentito certi attacchi nei suoi confronti: "Papà, vola come una farfalla, pungi come un'ape - aveva scritto - In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio esserlo come te, non mollare! Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente".

Il video pubblicato su Instagram da Marco Bellavia