Marco Bellavia, le pesanti accuse di Ginevra: "Mi tocca, deve uscire". E il figlio rompe il silenzio

Non si respira un buon clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Al centro delle discussioni c'è Marco Bellavia, concorrente che sta vivendo un momento molto complesso a causa della depressione da cui è affetto e che non tutti i colleghi stanno riuscendo a capire fino in fondo. A muovere pesanti accuse nei suoi confronti è Ginevra Lamborghini, che già da qualche giorno ha lasciato intendere di non gradire la sua vicinanza e che ora lancia pesanti accuse nei suoi confronti (tutte da verificare). Nel frattempo, mentre il conduttore 58enne è sotto attacco da tutte le parti, a difenderlo ci pensa il figlio Filippo, attraverso un post condiviso su Instagram. Ma andiamo con ordine.

Se da una parte c'è Antonella Fiordelisi pronta ad ascoltare tutto il malessere di Marco (e pronta a difenderlo dai coinquilini), dall'altra c'è Ginevra, che invece si dice infastidita dalla sua eccessiva "fisicità". Ma che cosa significa, esattamente? "Non lo sopporto, spero esca - ha detto la sorella maggiore di Elettra Lamborghini - Anzi, tanto non lo calcolo e quindi mi auguro esca Giaele. Però è proprio stupido e fa anche battute di m***a. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro". Quindi la ragazza si è lamentata perché Bellavia la toccherebbe in modo inappropriato. "Lui tocca - ha aggiunto - pure con me oggi. Ragazzi mi ha toccata sì, se l’ha fatto sul davanti? Cioè ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo. Qui sul fianco e la guancia. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca***".

Insomma, se da una parte Ginevra lancia accuse piuttosto pesanti, dall'altro tende lei stessa a ridimensionarle subito dopo. Le sue parole, però, sono inevitabilmente destinate a generare discussione.

Intanto, sui social network, a farsi sentire è il figlio Filippo, 15 anni. "Papà, vola come una farfalla, pungi come un’ape’", scrive il ragazzino, nato dall'amore del presentatore con una donna di nome Elena, donna ignota al mondo dello spettacolo. "In questi anni - si legge ancora - mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare! Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente".