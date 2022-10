Marco Bellavia ha lasciato il Grande Fratello Vip

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è la produzione del reality show di Canale 5 attraverso un tweet. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Bellavia e Giovanni Ciacci è stato quindi annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

L'abbandono di Bellavia è da considerarsi definitivo e non momentaneo. A lasciarlo intendere è proprio la decisione della produzione di annullare il televoto. Da giorni il conduttore si dichiarava perplesso rispetto alla possibilità di restare in gioco. A renderlo titubante, alcuni problemi personali legati alla salute mentale e, più precisamente, al disturbo d'ansia che lo accompagna da qualche tempo. Una condizione psicologica che i coinquilini non sono stati capaci di capire fino in fondo, accusandolo di aver sbagliato ad entrare nella Casa. Più comprensiva si era dimostrata Antonella Fiordelisi, ex schermitrice, il cui sostegno però non sarebbe bastato.

Storico volto di Mediaset (indimenticabile conduttore di Bim Bum Bam, trasmissione per ragazzi), Marco Bellavia mancava da diversi anni dalla televisione. Ed aveva accettato la proposta a partecipare al Grande Fratello Vip per tornare a mettersi in gioco, ma anche perché intenzionato ad accendere un faro sulla salute mentale. Una missione che però non è riuscito a portare a termine fino in fondo. Ad aspettarlo a casa, la sua nuova professione da mental coach e il figlio Filippo.