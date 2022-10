Gf VIp, Marco Bellavia scrive ai suoi compagni: "Voi indifferenti ma presto tonrerò a guardarvi negli occhi"

La prima puntata del Gf Vip inizia subito con il caso Marco Bellavia. Bellavia, infatti, ha deciso di rompere il silezio dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip per il bullismo subito dai suoi compagni. L'ex presentatore di Bim Bum Bam, ha, infatti, scritto una lettera a cuore aperto ai suoi compagni di avventura dopo le parole e la violenza psicologica subita in casa.

"È diventato un caso nazionale - commenta subito Alfonso Signorini - Marco ha avuto modo di riflettere e rivedere le immagini e ha voluto scrivere una lettera con il cuore ai suoi compagni di avventura. La sua è una riflessione molto amara. È una lettera piena di cuore, di emozione ma fa anche considerazioni amare e non risparmia la sofferenza patita".

"Cari Alfonso, Orietta, Sonia, Giulia, Pamela e cari ex coinquilini, ho guardato la scorsa puntata del Gf Vip da casa e mi faceva impressione quello che vedevo, io nel mio letto a leccarmi le ferite e voi lì tutti agghindati. Mi scorrevano i vostri volti davanti agli occhi, forse eravate proonti a voltare pagina perché in tv tutto si comnsuma in fretta ma non è così nella vita. Mano a mano che i minuti passavano e guardavate le immagini della vostra violenza, i vostri volti cambiavano. Per la prima volta si è parlato di branco, bullismo, indifferenza al dolore. E all'improvviso ho capito di essere riuscito a fare qualcosa di grande, mettere a disposizione degli spettatori la mia sofferenza e solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante. Alcuni di voi erano imbarazzati, altri indifferenti, altri pietrificati dal dolore ma vi siete accorti tutti di quello che avevate fatto. Non giudico nessuno ma presto tornerò a guardarvi negli occhi. Non c'è bisogno di fuggire dalla casa, come qualcuno di voi ha fatto, o di rimanere nella casa facendo finta di niente. C'è bisogno di dialogare e condividere e se qualcuno guardandoci negli occhi li abbasserà allora non sarà colpa mia".

Le reazioni dei suoi compagni di avventura alla lettura della lettera, è stata forte e in tanti sono rimasti senza parole anche se Gegia ha ammesso che lei non avrebbe il coraggio di guardarlo negli occhi.