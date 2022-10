Marina La Rosa, stoccata a Signorini sul caso Bellavia: "Sai che picchi d'ascolto"

Si è messa in moto una grande macchina solidale nei confronti di Marco Bellavia, uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo giorni di attacchi e derisioni da parte di alcuni dei suoi compagni di avventura. Il conduttore di Bim Bum Bam ha parlato apertamente del suo disagio emotivo ed è stato proprio questo a far alzare dei muri nei suoi confronti.

#iostoconbellavia è l'hashtag in tendenza da giorni (chissà se Giulia Salemi, stasera in puntata, riporterà il vero sentiment dei social) e sono davvero in tanti a schierarsi dalla sua parte, dimostrandogli un affetto enorme. Uno dei commenti più puntuali arriva da Marina La Rosa, concorrente del primo Grande Fratello e vera pioniera del reality: "Grande fratello. Grande solitudine - scrive in un lungo post su Instagram - La globalizzazione prima ed i social dopo hanno accorciato le distanze, siamo tutti più vicini, tutti iperconnessi. Processo paradossale che invece di unirci ha creato delle distanze emotive sempre più significative. Ci sentiamo profondamente soli, con delle relazioni sociali fin troppo superficiali di cui forse ci accontentiamo pur di sentirci parte di un gruppo. Ma quale gruppo? 'Inadeguatezza' e 'sofferenza emotiva' sono le nuove fragranze che hanno sostituito i nomi di lavanda e sandalo nelle boccettine dei diffusori per ambiente sugli scaffali di un qualunque supermercato. Il disagio sociale che ne deriva - continua l'ex gieffina - è talmente grande che nessun bonus psicologico potrà aiutarci".

Marina La Rosa prova a combatterlo nel suo piccolo (che poi così tanto 'piccolo' non è, cosiderando gli oltre 100 mila follower che la seguono): "Ho iniziato, grazie alla mia laurea in psicologia (senza presunzione e forse un po' per per gioco), una terapia di gruppo su Instagram in cui rispondo ai miei 'disadattati'. Ed incredibilmente si sentono meno soli. Si, disadattati come me che non riescono ad adattarsi all'ambiente e ai suoi cambiamenti. Ed io personalmente, a dir la verità, mi rifiuto di adattarmi ad una società che non include la debolezza. Sono sincera, non ho visto ancora il grande fratello di quest'anno ma la cosa che è accaduta è talmente grave che non possiamo restare indifferenti né noi né il conduttore sacrificando così il disagio sociale di un uomo sempre e solo per l'unico Dio da pregare, l'audience. Sull'altare però stavolta il sacrificio è troppo grande".

La stoccata a Signorini

"Per la prima volta, dopo anni, avrei voluto essere lì dentro Marco Bellavia e dirti semplicemente 'io ci sono'. E invece non c'è stato nessuno" scrive ancora l'attrice, rivolgendosi direttamente a Bellavia a cui va tutta la sua solidarietà: "Perdonali se puoi, non sei tu ad essere sbagliato". Le ultime parole, però, sono per il padrone di casa. Nemmeno lui c'è stato, incalza Marina: "Nessuno, neanche il conduttore che invece di intervenire adesso, oggi, subito, ora, aspetta la puntata di domani sera... Sai che picchi d'ascolto Alfonso. Eppure sei un uomo molto intelligente, adesso al timone di una nuova avventura e tra le mani una grande opportunità. Coglila. Il disagio emotivo è una realtà, non un reality".

Il post di Marina La Rosa