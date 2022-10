"Educazione e lealtà, ma in cambio di cosa?": Marco Bellavia rompe il silenzio

A qualche ora dalla complicata puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha pubblicato un post su Instagram che allude alle discussioni intercorse in diretta tra Alfonso Signorini e i suoi ex compagni di avventura, duramente rimproverati per l'indifferenza mostrata verso la sua sofferenza durante la permanenza nella casa.

"Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa" è la frase pronunciata dal concorrente prima della sua uscita, risuonata come un grido d'aiuto inascoltato da tutti quando si è deciso per la sua uscita dal reality. La stessa frase è stata riportata nella foto che lo mostra nel confessionale, corredata da un'ulteriore frase che pare un'amara riflessione dell'accaduto: "Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di...??" si legge nella didascalia, completata con una serie di hashtag che alimentano il senso del messaggio #lealtà #condivisione #educazione #lealtà.

Da Mara Venier a Laura Freddi, da Stefania Orlando a Giulia Salemi, sono tantissimi gli amici del mondo dello spettacolo e la gente comune stretta attorno a Marco Bellavia in questo momento: "Siamo tutti con te. Intanto due sono fuori (e dovranno come minimo emigrare) e piano piano usciranno tutti e torneranno alla loro vita piena di niente. Tu hai tutti noi!" il commento di Emanuela Titocchia, riferito a Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini squalificati per un atteggiamento che - per dirla con le parole dello stesso Signorini - ha scritto una brutta pagina di televisione.

