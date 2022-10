Pamela Prati rivede Marco Bellavia: "Avrei voluto che tra noi nascesse un amore"

Pamela Prati e Marco Bellavia si rivedono per la prima volta dopo l'abbandono dal reality show dell'ex presentatore tv per il bullismo subito dai suoi compagni. La soubrette e grande protagonista di questa edizione del Gf per il suo racconto sul caso Mark Caltagirone, chiamata in studio da Alfonso Signorini, è entrata e si è ritrovata davanti l'uomo con cui ha avuto un flirt nella casa e che ha ammesso di voler frequentare una volta fuori. Forte l'emozione dei due una volta faccia a faccia ma a rompere il ghiaccio è stato subito Marco che l'ha accolta così.

"Io vorrei dirti una cosa Pamela - ha ammesso Marco Bellavia - Le cose che provavo per te erano autentiche e fatte col cuore. Io avrei voluto che tra noi nascesse un amore."

A questo punto, la Prati ha risposto a Bellavia ammettendo quanto le sia mancato e quanto abbia voglia di vederlo una volta fuori dal gioco.

"Quando uscirò possiamo recuperare - ha risposto a tono la Prati che ha poi aggiunto - ti vorrei abbracciare e quando uscirò da qui lo farò. Mi sento più sola nella casa da quando sei andato via. Manchi, a me manchi tanto. Siamo molto simili, abbiamo la stessa sensibilità e autenticità, le persone si riconoscono da uno sguardo e noi lo abbiamo fatto".

Bellavia ha poi scherzato dicendo di voler rientrare nella casa per poter stare un po' più tempo con lei ma la Prati è dovuta rientrare nella casa per continuare il suo percorso da sola. Staremo a vedere cosa accadrà una volta uscita dal Gf Vip.