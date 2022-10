Caos al Gf per Bellavia: Regina de Roma cerca di entrare nella casa, fermata dalla polizia

Al Grande Fratello Vip sono giorni di tensione. Gli inquilini non hanno saputo gestire la richiesta di aiuto particolare arrivata da Marco Bellavia, che ha confidato di soffrire di alcuni disturbi tra cui ansia e depressione, in molti si sono detti sollevati a seguito della sua uscita - Giovanni Ciacci ad esempio ha dichiarato "Marco ce lo siamo tolto dai cog*ioni. Puntare, mirare, fuoco" - e questo oltre a far infuriare gran parte del pubblico del show che ha scritto tweet al vetriolo ha anche fatto scendere in campo la Regina de Roma. Figura quasi mitica, questa romana dai capelli biondo platino è diventata nota al grande pubblico lo scorso anno, dopo che si è presentata decine e decine di volte fuori dalla casa del Gf con un megafono in mano.

L'anno scorso sosteneva Soleil, quest'anno ha invece preso le parti di Bellavia e si è duramente scagliata contro i concorrenti: "Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Cicci sei un verme, Luca diglielo che è un verme. Ginevra pezza de m***a. Luca falli fuori tutti sti schifosi. Pamela Prati tu sei na ce**a. Ciacci verme tutte l’Italia ce l’ha con te. Brutti schifosi noi siamo con Marco, Ginevra fai schifo". Il tono e le parole molto colorite sono arrivate dritte dentro la casa, ma la Regina non si è limitata a ciò.

Il tentato ingresso nella Casa

Questa storia finisce con la Regina in questura insieme al suo avvocato. Lo aveva annunciato, aveva detto che i produttori la domenica non sono presenti in regia, aveva detto che era stata costretta ad andare a fare "tic toc" alla porta rossa e così ha fatto. La donna è riuscita ad arrivare alla porta d'ingresso al reality, la famosa porta rossa, per cercare di intrare nella casa. Anche se questo piano faceva acqua da tutte le parti (la porta è direttamente collegata alla regia e si pare non per via manuale), la donna è stata portata via dalla polizia e a renderlo noto è stata proprio lei scrivendolo su Instagram.

"Scusate amici sto qui in via Genova alla Caserma del centro. Aspetto il mio avvocato. So bravi qui, mi hanno portato pure la cena. Li sto a fa piscià sotto da ride. Ma io me la combatto. Mi hanno trovata davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere per la barba Ciacci per pulirmi le scarpe. Ecco arrivato il mio avvocato. Mi ha portato una tuta e le sigarette, che stavo in pigiama. Mo sta a parlà col capitano che è al telefono con un giudice. Sento solo urlare il mio avvocato matto".