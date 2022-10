Gf Vip, gli sponsor si dissociano dopo il caso Bellavia: "Comportamento inaccettabile"

Tsunami al Grande Fratello Vip dopo il ritiro di Marco Bellavia, per giorni al centro di duri attacchi e derisioni da parte di alcuni dei concorrenti che mal sopportavano i suoi comportamenti e stati d'animo. Non è ancora chiaro se sia stata una sua scelta oppure una decisione della produzione per via di una condizione psicologica difficile, certamente nella puntata di questa sera verrà approfondito quanto accaduto.

Nel frattempo, però, oltre alla polemica social è in corso anche una presa di posizione netta da parte di alcuni sponsor del programma. Due brand presenti nella Casa di Cinecittà si sono dissociati da certi episodi, condannando la vicenda ed esprimendo totale solidarietà a Bellavia. Il primo è stato un noto marchio di patatine: "Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere - si legge nella nota - rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la Casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che non facciamo noi essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola". L'altro comunicato è quello di Tooa: "La società è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all'interno del programma. TooA ritiene il comportamento dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip inaccettabile e lesivo. Siamo e saremo sempre a favore dell'inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli".

Una cosa del genere accadde soltanto un'altra volta al Grande Fratello, 4 anni fa, quando gran parte degli sponsor si ritirarono nel bel mezzo del reality per un altro episodio di bullismo, nei confronti di Aida Nizar. Per Alfonso Signorini una bella gatta da pelare.